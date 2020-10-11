На Луганщине еще одна смерть от коронавируса

В Луганской области в результате коронавируса умерла 81-летняя жительница Станично-Луганского района. Также за сутки в регионе зафиксировано 114 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает Луганская облгосадминистрация.

Так, коронавирус выявлен у жителей следующих населенных пунктов:

География выявленных в области заболеваний:

Северодонецк – 29 человек;

Лисичанск – 7;

Рубежное – 10;

Беловодский район – 14;

Меловской район – 4;

Новоайдарский район – 5;

Попаснянский район – 5;

Станично-Луганский район – 3;

Сватовский район – 9;

Старобельский район – 20;

Троицкий район – 8.

С начала пандемии в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 1826 человек, из них:

выздоровели – 721;

на лечении – 1082 человек (214 – стационарно, 868 – амбулаторно);

летальных случаев – 22.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 октября в Украине COVID-19 заболели 261 034 человека (113 507 пациентов выздоровели, 4 972 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 5 649 случаев (выздоровели – 1 780 пациентов, летальных случаев – 64).

В «ДНР» – 4 556 случая коронавируса (выздоровели – 2 238 человек, летальных случаев – 289). В «ЛНР» – 1 209 заразившихся (выздоровели – 866 человек, летальных случаев – 52).