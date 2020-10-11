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На Луганщине еще одна смерть от коронавируса

11.10.20 21:08
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

В Луганской области в результате коронавируса умерла 81-летняя жительница Станично-Луганского района. Также за сутки в регионе зафиксировано 114 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает Луганская облгосадминистрация.

Так, коронавирус выявлен у жителей следующих населенных пунктов:

География выявленных в области заболеваний:

  • Северодонецк – 29 человек;
  • Лисичанск – 7;
  • Рубежное – 10;
  • Беловодский район – 14;
  • Меловской район – 4;
  • Новоайдарский район – 5;
  • Попаснянский район – 5;
  • Станично-Луганский район – 3;
  • Сватовский район – 9;
  • Старобельский район – 20;
  • Троицкий район – 8.

С начала пандемии в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 1826 человек, из них:

  • выздоровели – 721;
  • на лечении – 1082 человек (214 – стационарно, 868 – амбулаторно);
  • летальных случаев – 22.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 октября в Украине COVID-19 заболели 261 034 человека (113 507 пациентов выздоровели, 4 972 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 5 649 случаев (выздоровели – 1 780 пациентов, летальных случаев – 64).

В «ДНР» – 4 556 случая коронавируса (выздоровели – 2 238 человек, летальных случаев – 289). В «ЛНР» – 1 209 заразившихся (выздоровели – 866 человек, летальных случаев – 52).

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