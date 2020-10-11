«Помог» карантин: Житель Волновахи пересек Украину на велосипеде (Фото, видео)

Житель Волновахи Андрей Жеромский путешествует по Украине на велосипеде. Пересечь страну его побудил карантин. В мае Андрей планировал ехать в Европу, но так как границы закрыты – начал искать идеи путешествия по Украине

«Я посмотрел, что по такому маршруту Украину почти никто не пересекал. Маршрут был с Луганщины, есть такой населенный пункт Ранняя Заря. А финиш – на Закарпатье, я должен был доехать до села Соломоново… То есть я проехал от самого восточного населенного пункта, до самого западного», – говорит путешественник.

Чтобы преодолеть 1700 км по заранее составленному маршруту, Андрею понадобилось 2 недели. Снаряжение собирал сам. «Это спальный мешок, туристический матрац, на котором сплю», – показал он.

В пути он поднимал себе настроение игрой на губной гармошке.

Андрей рад, что удалось проехать по Украине. «Путешествуйте по Украине! Есть что посмотреть, очень много», – делится он.

После того, как границы откроют, мужчина намерен совершить путешествие на велосипеде по Европе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Суспільне Донбасс»