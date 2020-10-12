Вроде открыт, а вроде бы нет: Что происходит на КПВВ «Марьинка» (Видео)

На Донетчине контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» с июня работает в одностороннем порядке. Т.к. «ДНР» отказывается открывать находящийся на данном транспортном коридоре свой контрольно-пропускной пункт (КПП) «Александровка».

Несмотря на отсутствие пассажиропотока, украинские пограничники все равно несут службу по карантинным стандартам, в защитных масках и перчатках.

До карантина направление Донецк – Курахово было «забито» автомобилями и пешеходами. Сейчас на КПВВ пусто. Правда, случаются единичные попытки граждан попасть в «ДНР».

«До карантина в день мы пропускали до 10 тысяч человек. Сейчас люди, транспортные средства с неподконтрольной стороны не приходят. Бывают дни, что вообще – ни одного пересекающего», – поясняет инспектор пограничной службы Юрий.

Свободное время появилось и у служебного терьера Айки. Пока искать оружие и наркотики не у кого, можно и поразвлечься.

При этом КПВВ «Марьинка» работает в штатном режиме – с 7:00 до 18:30. Пограничники продолжают осуществлять пропускные операции. Правда, регистрация происходит в одностороннем порядке со стороны свободной части Донетчины. «Пограничная служба осуществляет пропуск – люди подъезжают, мы их регистрируем, они направляются на оккупированную территории, их там блокируют, и они возвращаются обратно. Были случаи пропуска социально-гуманитарного характера. В последнее время были передачи тел умерших в "серой зоне", т.к. незаконные вооруженные формирования не пропускают даже [сопровождающих гроб] к себе», – рассказывает начальник отделения инспекторов пограничной службы Виктор Бойко.

Пограничники отмечают, что желающих проехать через КПВВ «Марьинка» немного. Но даже если человека не пропустили представители «ДНР», то при возвращении на КПВВ он обязан установить приложение «Дій вдома» и уйти на самоизоляцию. Также для пересечения КПВВ обязательное условие – наличие средств индивидуальной защиты.

Когда ситуация изменится – неизвестно. В Донецкой облгосадминистрации действия со стороны «ДНР» называют провокацией и акцентируют, что марьинский КПВВ полностью готов к работе. «Чем они там руководствуются? По какому принципу они одних запускают, других – не выпускают? Это не понятно. Я вижу в этом явный провокационный характер. Но мы с учетом пандемии готовы к открытию. Также прорабатывали вопрос и по мобильному приложению – как от него отойти и просто фиксировать людей, которые пересекают линию разграничения, при этом сохранить противодействие распространению коронавируса», – прокомментировал глава ДонОГА Павел Кириленко.

Всего в Донецкой области до карантина работали 4 КПВВ. Сейчас пропускные операции в обоих направлениях действуют лишь на одном – на КПВВ «Новотроицкое», и то из-за решения «ДНР» – по понедельникам и пятницам.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донеччина TV»