Более 1 100 украинских врачей получили новые знания благодаря Фонду Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с МОЗ и Ассоциацией анестезиологов провел II онлайн-конференцию для врачей, работающих с аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

На этот раз главной темой трехчасового вебинара стали новые вызовы для украинского здравоохранения, которые повлекла эпидемия COVID-19. А также пути их решения, один из которых – применение аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Когда Украина оказалась перед угрозой пандемии, государственная система здравоохранения была совершенно не готова к новому вызову. Не хватало оборудования для оказания помощи больным с осложнениями от коронавируса – современных аппаратов ИВЛ, анализаторов проб, а также средств защиты для медиков и экспресс-тестов. Первым на помощь стране пришел Ринат Ахметов. Для эффективной работы Фондом был создан проект "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Проект не имеет аналогов в стране. Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом. Ключевым элементом помощи стране в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине" стала закупка для государственных больниц свыше 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ. Ведь именно в аппаратах ИВЛ украинская медицина нуждалась больше всего», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

По ее словам, свыше 140 высококлассных аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова уже поступили в опорные государственные больницы в 12 регионах страны. И конференция, в том числе, призвана помочь врачам как можно быстрее освоить новую технику.

«Украина, как и весь мир, борется с коронавирусом уже более полугода. Ситуация по-прежнему остается чрезвычайной и критической. И прямо сейчас мы наблюдаем так называемую вторую волну. Преодолеть новый вызов мы можем только вместе. Это уже второй вебинар, который Фонд проводит для врачей, работающих с аппаратами искусственной вентиляции легких. Мы получили массу положительных отзывов от участников и поняли, что существует большой запрос от врачей на проведение новых семинаров. Вторая конференция – продолжение большого образовательного проекта для врачей», – отметила Юлия Ершова, директор Департамента коммуникаций Фонда.

Участники конференции констатировали, что количество заболевших коронавирусом увеличивается по всей стране. Как рассказал президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, повод для этого люди дают сами: «Одна из причин – нежелание многих украинцев придерживаться элементарных рекомендаций: соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах . Сдерживание эпидемии зависит от каждого из нас и это нужно понимать каждому. Стремительно растущее число больных коронавирусом может привести к коллапсу системы здравоохранения».

Поэтому ведущие эксперты МОЗ поделились наиболее актуальными мировыми стандартами по лечению коронавируса. Отдельное внимание участники конференции уделили роли аппаратов искусственной вентиляции легких. По мнению экспертов, на сегодняшний день наиболее эффективен метод неинвазивной вентиляции. То есть без интубации трахеи. Также Сергей Дубров озвучил основные критерии перевода пациента с коронавирусом на искусственную вентиляцию легких, разработанные МОЗ Украины.

Эксперты отметили, что для лечения больных с коронавирусом эффективно комбинированное применение аппаратов ИВЛ и медикаментозной терапии.

«В прессе и интернете встречаю информацию, что украинским врачам нужны аппараты ЭКМО для насыщения крови кислородом, а не ИВЛ. Это нонсенс, так как даже при переводе пациента на ЭКМО он все равно продолжает нуждаться в протективной искусственной вентиляции легких», – добавил доктор медицинских наук, профессор, ректор Национального медуниверситета им. А. Богомольца Юрий Кучин.

Участниками II онлайн-конференции стали свыше 1100 врачей из всех регионов Украины. Первый вебинар для врачей-анестезиологов и персонала отделений интенсивной терапии опорных государственных больниц была проведена Фондом Рината Ахметова в мае 2020 года. В ней приняло участие более 800 медиков со всей Украины. По их словам, это уникальная возможность обменяться опытом.

«Большое спасибо за проведение онлайн-обучения, благодаря которому удалось получить много ценной и полезной для нашей работы информации. Я получила новые знания и переняла опыт лучших специалистов Украины» – говорит врач Мирноградской инфекционной больницы Юлия Токарь.

«Перевод на искусственную вентиляцию легких для тяжелых пациентов зачастую является последним шансом на выздоровление, поэтому знание всех тонкостей и особенностей респираторной поддержки пациента позволяют оказывать максимально эффективную помощь. Спасибо за этот семинар», – отметила еще одна участница вебинара, доктор из Днепра, Ксения Дубовик.