Кириленко рассказал о новых смертях пациентов с коронавирусом на Донетчине (Карта)

В течение последних нескольких дней четверо жителей Донецкой области умерли от коронавирусной болезни: по одному – в Мариуполе, Покровске и двое – в Мирнограде. Об этом сегодня, 12 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
За воскресенье, 11 октября, болезнь обнаружили еще у 50 человек, в том числе у 1 ребенка:
- 23 – в Мариуполе;
- 21 – в Краматорске;
- 4 – в Славянске;
- по 1 – в Николаевке и Лиманской ОТГ.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 5 699 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 2 111 человек;
- на лечении – 3 520 пациентов;
- летальных случаев – 68.