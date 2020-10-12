Кириленко рассказал о новых смертях пациентов с коронавирусом на Донетчине (Карта)

В течение последних нескольких дней четверо жителей Донецкой области умерли от коронавирусной болезни: по одному – в Мариуполе, Покровске и двое – в Мирнограде. Об этом сегодня, 12 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За воскресенье, 11 октября, болезнь обнаружили еще у 50 человек, в том числе у 1 ребенка:

23 – в Мариуполе;

21 – в Краматорске;

4 – в Славянске;

по 1 – в Николаевке и Лиманской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 5 699 случаев COVID-19, из них: