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Кириленко рассказал о новых смертях пациентов с коронавирусом на Донетчине (Карта)

12.10.20 08:26
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

В течение последних нескольких дней четверо жителей Донецкой области умерли от коронавирусной болезни: по одному – в Мариуполе, Покровске и двое – в Мирнограде. Об этом сегодня, 12 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За воскресенье, 11 октября, болезнь обнаружили еще у 50 человек, в том числе у 1 ребенка:

  • 23 – в Мариуполе;
  • 21 – в Краматорске;
  • 4 – в Славянске;
  • по 1 – в Николаевке и Лиманской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 5 699 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 2 111 человек;
  • на лечении – 3 520 пациентов;
  • летальных случаев – 68.

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