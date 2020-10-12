Чтобы остановить пандемию: Школьников отправляют на двухнедельные каникулы

Все заведения общего среднего образования, независимо от цвета карантинной территории, от Министерства образования и науки Украины получат рекомендации по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно. Об этом сообщил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

По его словам, чтобы остановить распространение пандемии коронавируса, предпринимаются конкретные действия.

«12 октября будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо во все заведения общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно. Учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий (при этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, которые выехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября 2020 года)», – написал Шкарлет.

«Вместе с моим коллегой, министром здравоохранения Максимом Степановым, будем подавать такое же предложение от МОН и МОЗ на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС, рекомендации подготовить соответствующее распоряжение и принять его на заседании правительства уже 13 октября. Хочу отметить, что учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава и главного государственного санитарного врача», – добавил он.

Позже Шкарлет пояснил студентам, что из общежитий их принудительно выселять никто не будет, несмотря на то, что именно общежития сегодня являются одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса.

«Я понимаю, что многие из вас уже работают, и вам важно сохранить свое место работы. Есть среди вас и те, чей дом пока на "красной" карантинной территории, а также социально незащищенные категорий студентов. В официальном документе МОН – лишь рекомендация по отъезду из общежитий домой (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов из временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон и других) с обязательством администраций учреждений высшего образования по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств (в случае выезда из общежития с 15.10.20 до 15.11.20)», – сообщил и.о. министра.