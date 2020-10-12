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Минобороны одобрило новые беспилотники для использования в ВСУ

12.10.20 08:51
Фото: ukrmilitary.com
Фото: ukrmilitary.com

На вооружение украинской армии могут поступить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Windhover от украинского производителя. Министерство обороны своим приказом допустило к эксплуатации эти беспилотники в армии. Об этом пишет «Ukrainian Military Pages».

На сегодняшний день это единственный отечественный мультироторный беспилотник, который прошел определяющие ведомственные испытания и допущен к использованию военными.

Его можно применять для аэроразведки, патрулирования, картографирования местности с возможностью передачи оперативной информации и получения точных географических координат в режиме реального времени.

Тактико-технические характеристики:

  • максимальный взлетный вес до 11,5 кг;
  • радиус действия с онлайн передачей данных 8 км;
  • скорость до 80 км/ч;
  • продолжительность полета до 60 мин;
  • погодные условия -25 .. + 50 градусов, влажность 95%;
  • 18-кратный оптический зум, управляемая Full HD видеокамера высокого разрешения на гиростабилизированной платформе с 3 осями;
  • тепловизор 4-го поколения с 4-кратным цифровым зумом, 640х480, FPS> 25 Гц;
  • режимы работы автоматический, полуавтоматический или ручной (защищенный канал радиоуправления).

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