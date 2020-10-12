Минобороны одобрило новые беспилотники для использования в ВСУ

На вооружение украинской армии могут поступить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Windhover от украинского производителя. Министерство обороны своим приказом допустило к эксплуатации эти беспилотники в армии. Об этом пишет «Ukrainian Military Pages».

На сегодняшний день это единственный отечественный мультироторный беспилотник, который прошел определяющие ведомственные испытания и допущен к использованию военными.

Его можно применять для аэроразведки, патрулирования, картографирования местности с возможностью передачи оперативной информации и получения точных географических координат в режиме реального времени.

Тактико-технические характеристики: