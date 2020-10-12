Коронавирус, подорожание и достраиваемая высотка: Житель Донецка поделился новостями (Фото, видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», прошелся по набережной Кальмиуса и рассказал последние городские новости.

По его словам, топ-темой является коронавирус, «больницы забиты, поэтому лучше уберечься от инфекций».

«Виконста», прогуливаясь по набережной, отметил окружающую красоту: где-то деревья зеленые, где-то желтые. «Вот такой красочный у нас сейчас Донецк», – сказал он.

В числе важных донецких новостей он также назвал подорожание отопления и горячей воды.

Кроме того, «Виконста» рассказал, как ездил на рынок в микрорайон Текстильщик за продуктами: подорожала свинина, сало. «Раньше я брал сало с прослойкой по 260-270 руб. (100-104 грн по местному курсу на 12.10.2020 – ред.), сейчас уже цена достигает 300 руб. (115 грн – ред.)», – сообщил мужчина и добавил, что продавцы объяснили повышение цен ростом курса доллара.

По овощам и фруктам, по его словам, цены не изменились. Дефицита продуктов, как было в начале пандемии, – нет.

«Что я заметил: больше людей стали ходить в масках в общественных местах», – сказал «Виконста».

Дончанин сообщил, что многие предприятия переводят на дистанционную работу сотрудников.

По дороге житель Донецка снял один из недостроев на берегу реки.

Также он показал тренажеры, сообщил, что дончане на огороженной площадке играют в баскетбол, волейбол. Арендовать поле нужно заранее, на определенное время.

Дончанин рассказал и о том, что одно из недостроенных высотных зданий (рядом с гостиницей «Рамада») все же достраивают. «Каркас выведен, окна застеклены… Это, наверное, единственная недостройка, которая плавненько достраивается», – сообщил он.

«Виконста» далее спустился вниз и прошел по мосту по б. Шевченко. Он отметил, что состояние его – намного лучше, чем моста по пр. Ильича. Некоторые дыры (через них была видна арматура), которые со временем появились в бетонной конструкции, залатали, но ходить по мосту все равно опасно.

Также он показал поближе достраиваемый дом, отметив, что не знает, сколько здесь будут стоить квартиры, и что вид из этих квартир открывается очень красивый.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» разработана программа по достройке высотных зданий, которые будут изъяты в пользу «республики». А жилье в них в первую очередь будет выдаваться «военнослужащим и другим людям, которые сделали многое для республики». При этом «мэр» Донецка акцентировал, что изымать недострои – это незаконно.

По заверениям «министерства строительства ДНР», все «муниципальные» недострои планируют восстановить к 2022 году.

В Донецке ведутся работы по восстановлению первого недостроя – жилкомплекса, в котором по проекту должно быть 26 этажей, он расположен рядом с гостиницей «Рамада» по бул. Шевченко.

В неподконтрольной украинской власти Макеевке находится 44 недостроенных объекта, 26 из которых – многоэтажки.