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Зеленский поддержал усиление надзора за соблюдением карантина в публичных местах

12.10.20 09:22
Владимир Зеленский / Фото Офиса зидента
Владимир Зеленский / Фото Офиса зидента

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании ведомств, ответственных за здравоохранение в стране, поддержал предложения усилить надзор за соблюдение карантинных мер в публичных местах и заведениях, и раньше начать каникулы в школах. Об этом 11 сентября сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Накануне президент Украины собрал на совещание представителей ведомств, ответственных за здравоохранение в Украине, для консультаций по эпидемиологической ситуации. Для уменьшения динамики заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 предложено усилить надзор за соблюдением карантинных мер в публичных местах и заведениях, и начать каникулы в школьных заведениях раньше. Владимир Зеленский поддержал эти предложения и также отметил, что Министерство здравоохранения должно обеспечить больницы койками, кислородом и медикаментами, которые используются для помощи больным коронавирусной инфекцией», – сообщила пресс-секретарь.

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