За сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксированы 4 420 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«12 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 265 454 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5 015 летальных, 114 410 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 4 420 новых случаев. Всего проведено 2 602 635 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 903 пациента», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 5 699 случаев COVID-19, в Луганской – 1 852 случая.