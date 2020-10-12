RU
Все новости

За сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев COVID-19

12.10.20 09:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за сутки зафиксированы 4 420 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«12 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 265 454 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5 015 летальных, 114 410 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 4 420 новых случаев. Всего проведено 2 602 635 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 903 пациента», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 5 699 случаев COVID-19, в Луганской – 1 852 случая.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк