Сводка из зоны ООС за 11 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 11 октября, в районах ответственности украинских подразделений зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ. Так, вблизи населенного пункта Марьинка противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорска и Зайцево – из стрелкового оружия. Кроме того, огневая активность НВФ из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета зафиксирована в районе населенного пункта Ломакино.

С начала текущих суток, 12 октября, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому огонь они не открывали.

В «ДНР» заявляют, что «украинские войска в минувшие сутки соблюдали режим прекращения огня и дополнительные меры контроля и усиления перемирия на Донбассе».

Также в «ДНР» уверяют, что «ВСУ утром, после завершения суточного отчетного периода, выпустили по северной окраине Донецка три ракеты из противотанкового ракетного комплекса».

На момент публикации «ЛНР» не представила своего видения ситуации на линии фронта.