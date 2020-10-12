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Если я не смогу закончить войну, пусть приходит другой, – Зеленский о Донбассе

12.10.20 10:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский готов покинуть свой пост, если ему не удастся завершить вооруженный конфликт на Донбассе. Об этом глава государства заявил в интервью для ВВС HARDtalk.

«Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», – сказал президент.

«Мы понимаем все сегодня, что у нас есть только Нормандский формат, и мы идем по минскому направлению. Мы понимаем, что субъекты в Минском процессе – мы и Российская Федерация, мы благодарны посредничеству ОБСЕ на этом сложном пути», – отметил Зеленский.

По словам главы государства, «первый самый главный пункт» переговоров был – обеспечить устойчивое прекращение огня.

«Я считаю, что сегодня этот пункт выполнен», – сказал президент.

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