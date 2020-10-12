На Луганщине бывшего патрульного подозревают в превышении служебных полномочий. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

В ведомстве проинформировали, что бывшему сотруднику управления патрульной полиции в Луганской области сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Следствием установлено, что в январе нынешнего года во время патрулирования г. Лисичанска экипаж патрульной полиции получил от прохожей сообщение о том, что неподалеку неизвестный человек громко звал на помощь.

«Патрульные прибыли на указанное место для выяснения обстоятельств и увидели девушку, которая плакала, а рядом с ней молодого человека, который при этом каких-либо противоправных действий не совершал. При отсутствии оснований для применения физической силы и специальных средств один из полицейских применил к гражданину прием рукопашного боя и сбил его с ног. Правоохранитель завел руки мужчины за спину и надел металлические наручники. В дальнейшем экипаж патрульной полиции доставил пострадавшего в административное здание Лисичанского отдела полиции ГУ Нацполиции в Луганской области», – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре также сообщили, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому экс-сотруднику патрульной полиции меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в г. Краматорске, оперативное сопровождение – Луганское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.