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За 75 дней погиб один человек, – Зеленский о перемирии на Донбассе

12.10.20 11:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донбассе стали фиксировать меньше обстрелов с начала действия режима прекращения огня. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ВВС.

«Я понимаю, что есть такие сложные и трагические цифры. Если мы сравниваем с вами 14 тыс. и, например, в такой же период раньше это было 80 или 90 тыс. нарушений, то вы видите большую разницу. Мы реально не реагируем на какие-то одиночные выстрелы из оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта», – сказал президент.

Кроме того, глава государства сообщил о потерях в зоне ООС за последние 75 дней.

«Результат – за 75 дней погиб один человек. Один. Я считаю, что это наша победа. Но вы правы, мы не сделали пока что все, что обещали», – сказал президент.

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