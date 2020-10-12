Я электронный за такую цену покупал: Сколько в «ДНР» стоят термометры (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) некоторые аптеки подняли цены на обычные (не электронные) термометры.

Как сообщают макеевчане в соцсети, обычный градусник, который стоил совсем недорого, значительно подрос в цене. Так, сейчас цена указана 375 руб. (144 грн по местному курсу на 12.10.2020).

«Офигеть… Жесть… Барыжье… Ничего себе, я электронный за такую цену покупал! Вот это жесть!... То на войне наживались, теперь на пандемии», – реагируют в соцсетях.

Некоторые пользователи отмечают, что это – не электронный термометр, но он без ртути, и такой вариант всегда стоил чуть дороже ртутного.

Также жители Макеевки и Донецка рассказывают, за сколько и когда покупали традиционные термометры: