Я электронный за такую цену покупал: Сколько в «ДНР» стоят термометры (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) некоторые аптеки подняли цены на обычные (не электронные) термометры.
Как сообщают макеевчане в соцсети, обычный градусник, который стоил совсем недорого, значительно подрос в цене. Так, сейчас цена указана 375 руб. (144 грн по местному курсу на 12.10.2020).
«Офигеть… Жесть… Барыжье… Ничего себе, я электронный за такую цену покупал! Вот это жесть!... То на войне наживались, теперь на пандемии», – реагируют в соцсетях.
Некоторые пользователи отмечают, что это – не электронный термометр, но он без ртути, и такой вариант всегда стоил чуть дороже ртутного.
Также жители Макеевки и Донецка рассказывают, за сколько и когда покупали традиционные термометры:
- Анастасия Д.: «127 руб. (49 грн – ред.). Покупала в конце августа. Рядом с Вишневского»;
- Анастасия В. «Не помню, на какой неделе в Донецке брала – 96 руб. (37 грн – ред.)»;
- Света: «113 руб. (43 грн – ред.), "Сарепта"»;
- Владимир: «В "Молоке" в аптеке – 96 руб. (37 грн – ред.)»;
- Яна: «Я по 70 руб. (27 грн – ред.) брала летом... Ужас, теперь его в 2 раза страшнее разбить»;
- Наталья И.: «Вообще, был 49 руб. (19 грн – ред.). Сейчас 370 руб. (142 грн – ред.)»;
- «Корвин»: «В сентябре на Зеленом покупала за 135 руб. (52 грн – ред.) на рынке»;
- Наталья Н.: «Сегодня на Текстиле купили электронный за 270 руб. (104 грн – ред.), а ртутный стоил 100 руб. (38 грн – ред.)»;
- Александр: «108 руб. (42 грн – ред.), брал неделю назад на Гвардейке (ртутный). Лег в больницу, сказали со своим приходить. Без ртути всегда дороже были (там, если память не подводит, спирт). Дома электронный лежит фирмы "Ситизен" (лет 20 назад брал, очень точно и быстро показывает)… До пандемии 19 руб. (7 грн – ред.) стоили такие»;
- Аня: «126 руб. (48 грн – ред.) обычный и 260 руб. (100 грн – ред.) электронный»;
- Анастасия К. «Месяц назад дочке в садик покупала за 118 руб (45 грн – ред.), мкр Азотный. Электронный 240 руб. (92 грн – ред.)»;
- Яна: «Покупала в начале сентября в "Народной", цена была около 170 руб. (65 грн – ред.)».