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В соцсетях показали очередь в поликлинику в Луганске (Фото)

12.10.20 13:14
Луганск / Фото из соцсетей
Луганск / Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске показали очередь в поликлинику.

Как сообщают в соцсетях луганчане, поликлиника №12 сегодня, 12 октября, открылась после карантина. И уже в 8:37 на улице перед входом собралась большая очередь.

«10 поликлиника – тоже люди стоят, но чуть меньше, проходила мимо в 11 утра», – сообщила жительница Луганска.

«В госбанке также каждое утро», – пишет житель Луганска.

В соцсетях высказываются возмущения, что люди не придерживаются дистанции. «Как бы там ни было, в поликлинике в регистратуре требуют дистанцию, наблюдают за этим, а люди сами на улице друг другу на головы лезут. Палкой их бить, что ли?», – пишет Людмила.

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