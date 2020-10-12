В «ДНР» от коронавируса лечатся больше двух тысяч человек

В «ДНР» из-за не работавшей лаборатории не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».
«11 октября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – уверяют в «минздраве ДНР».
Всего по состоянию на 10:00 12 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 4 556:
- на лечении – 2 029 пациентов,
- выписаны – 2 238 человек,
- летальных случаев – 289.