Повышение пенсионного возраста: Эксперт пояснил, чего хотят в Раде

Пенсионный возраст в Украине нужно повысить, чтобы украинцы успели набрать необходимый страховой стаж, заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова. Ситуацию прокомментировал эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в эфире телеканала «Украина 24».

«Я бы сказал, что это заявление преувеличивают. Это делается для того, чтобы подготовить общественное мнение к введению пенсионной накопительной системы с 2021 года. Другое дело, какой это будет вариант накопительной системы. Если тот, который предлагает госпожа Третьякова, – на основе частных страховых компаний, частных фондов со слабым государственным регулированием – то есть угроза, что они со временем могут превратиться в одну большую финансовую пирамиду. Если это делать под государственным регулированием, это другое дело», – сказал Павловский.

Эксперт отметил, что повышение пенсионного возраста – это решение проблем с бюджетом за счет пенсионеров.

«А вообще, такие заявления могут быть частично от непонимания природы поступлений в Пенсионный фонд. Господин Шмыгаль заявил, что придется увеличивать налоги. А я хотел бы спросить, какое отношение налоги имеют к пенсиям. Ведь пенсии получаются из Единого социального взноса, который является не налогом, а страховым взносом, у нас в Украине пенсионное страхование, а не за счет налогов. Нужно делать все, чтобы постепенно зарплаты у украинцев увеличивались. Есть проблемы, есть дефицит бюджета Пенсионного фонда. И чиновники не видят ничего лучшего, чем решение проблем Пенсионного фонда за счет самих пенсионеров. Сделать более жесткими условия получения пенсии, чтобы тех, кто претендует на пенсионные выплаты, стало значительно меньше. Самый простой путь это сделать – тупо, извините, поднять пенсионный возраст. Тогда, понятно, резко уменьшится количество тех, кто выходит на пенсию», – сказал эксперт.

Сейчас в нашей стране можно выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Для того чтобы стать пенсионером в 60, необходимо иметь не менее 27 лет страхового стажа.