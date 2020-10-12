В «ДНР» сообщили, когда огласят итоги переписи населения»

В «ДНР» завершают первый из двух этапов обработки данных переписи населения, которую провели в октябре 2019 года. Об этом сегодня, 12 октября, сообщают местные интернет-ресурсы.

«К завершению подходит первый этап получения данных, предусмотренных указанным порядком (регулируется постановлением правительства ДНР об утверждении порядка подведения итогов переписи), о численности, размещении, возрастно-половой структуре, состоянии в браке, образовании и национальном составе, об источниках средств к существованию, экономической активности населения», – уверяют в «ДНР».

В «республике» добавляют, что «окончательные итоги переписи будут опубликованы на официальном сайте главстата до 31 марта 2021 года».

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября 2019 года проходила перепись населения. Жителей опрашивали согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов. Определенной категории людей выдавали справку о прохождении переписи. На начало переписи в «республиках» суммарно проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел.