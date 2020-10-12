Лечить COVID-больных должны акушеры: В Донецке сотрудники больницы отказываются работать

В неподконтрольном украинским властям Донецке в горбольнице №3, где акушерско-гинекологический корпус перепрофилировали под лечение зараженных коронавирусом, сотрудники отказываются работать. В соцсетях рассказали о конфликте между сотрудниками больницы и руководством.

Основные претензии заключаются в том, что у медиков нет защиты: защитных комбинезонов. «В чем я приду на работу?», – говорит медработница.

Руководство больницы отвечает, что в том, в чем есть.

На это заявление возмущенные сотрудники больницы говорят о том, что есть халаты – а комбинезонов нет. «Мы мясо пушечное», – отмечают люди.

«У нас же выступили по телевизору, сказали, что об этом знали давно, что мы давно готовились, всех обеспечили», – говорят медработники.

По их словам, прием пациентов с коронавирусом должны были начать в понедельник, но уже в субботу «тупо кинули, когда здесь еще женщины были с детьми».

Также сообщается, что инфекционистов никто не прислал, остались лечить больных акушеры.