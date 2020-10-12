10 лет лишения свободы: В «ДНР» мужчину обвинили в «шпионаже» и посадили в тюрьму

В «ДНР» мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за «шпионаж». Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР».

«Следствием было установлено, что фигурант уголовного дела, будучи завербованным в августе 2016 года сотрудником СБУ, в период с 25 августа 2016 года по 2 января 2018 года, выполняя задания иностранной разведки, собирал и передавал сотруднику СБУ сведения относительно мест дислокации подразделений вооруженных сил ДНР, об организации и обеспечении охраны этих объектов, изменении оперативной обстановки», – уверяют в «ДНР».

«Приговором апелляционной палаты верховного суда ДНР подсудимый Сидоренко А.В. 21.08.2020 осужден по ст. 321 УК ДНР к 10 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – добавляют в «республике».