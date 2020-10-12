Зеленский верит, что с Путиным можно договориться по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что сможет заключить с президентом России Владимиром Путиным мирное соглашение по Донбассу. Об этом украинский президент заявил в интервью «ВВС».

«Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что «это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда».

Глава государства также сообщил, что неоднократно говорил Владимиру Путину, что условия, которые выдвигает Москва об особом статусе Донбасса, неприемлемы для Киева.