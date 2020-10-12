Через госисполнителей: Мошенники украли у отца погибшего на Донбассе бойца деньги за смерть сына

У отца погибшего на Донбассе украинского бойца Алексея Кваши украли почти 300 тыс. грн, которые были начислены государством за смерть сына. Мужчина об этом узнал случайно, когда пришел в банк менять карту, передает «ТСН».

Эти деньги родители Алексея Кваши считали неприкосновенными, потому что получили их за сына, который ушел на фронт добровольцем и погиб. После смерти Алексея каждый родитель получил от государства по 300 тыс. грн. Деньги не трогали. И о том, что они исчезли, узнали только через несколько месяцев.

Сделала это исполнительная служба Днепропетровской области. Деньги с пенсионера сняли как с жителя Каменского, который якобы совершил там ДТП. Дмитрий Кваша говорит, что в этом городе ни разу в жизни не был и машины не имеет.

В полиции, куда обратился мужчина, состава преступления не нашли и дело через год закрыли. После этого расследованием аферы занялись побратимы погибшего сына. Именно они выяснили, что исполнительный лист, на основании которого сняли деньги, – подделка. И в деле, на которое там содержалась ссылка, фамилии пенсионера вообще нет.

«Кваша вообще не выступает ни истцом, ни ответчиком, он не является ни должником, ни кредитором, но это государственного исполнителя не остановило», – говорит адвокат Николаевской областной ассоциации участников боевых действий Евгений Федоров.

В исполнительной службе города Каменское оправдываются, что принудительное производство пришло к ним из районного суда и проверять его они не должны.

«В заявлении был четко указан счет должника с мокрой печатью, живыми подписями. Никаких признаков подделки или нелегитимности у него не было. Мы не имеем ни законных оснований, ни полномочий проверять легитимность», – сообщил начальник Заводского отдела ГИС в г. Каменское Александр Кузнецов.

По адресу, где в Каменском якобы живет Дмитрий Кваша, мужчину никто не знает. А по адресу истицы Марии Пискун, на чей счет госисполнители перевели деньги, вообще уже 10 лет как пустырь.

Сейчас проводят служебное расследование, почему после жалобы пенсионера полиция за год не проверила хотя бы адреса. А адвокат через суд добился возобновления производства.

Между тем работники Каменской исполнительной службы тоже обратились в полицию — как жертвы. Убеждают, только теперь выяснили, что исполнительный лист сфальсифицирован и пытаются вернуть пенсионерам хотя бы часть денег. Для этого обратились в казначейство.

Деньги, полученные за смерть бойца, вообще не имели права снимать за долги, объясняет адвокат. Поэтому уже обратился в суд, чтобы пока ищут аферистов, средства пенсионерам возместило государство.