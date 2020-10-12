«ЛНР» приговорила двоих бывших сотрудников «ГИБДД» к тюрьме

«ЛНР» приговорила своих 2-х бывших сотрудников «ГИБДД», работавших в Стаханове (после переименования – Кадиевка, – ред.) к лишению свободы «за взятки и служебный подлог». Об этом сегодня, 12 октября, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Верховный суд ЛНР приговорил бывших сотрудников стахановского отдела ГИБДД к 8 и 9 годам лишения свободы за взятки и служебный подлог… Осужденные, являясь должностными лицами, во время несения службы незаконно получали взятки от участников дорожного движения за непривлечение последних к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения», – уверяют в «ЛНР».

В «республике» сообщают, что в ходе «апелляционного рассмотрения» оставили без изменений «приговор»: лишение свободы на срок 8 и 9 лет соответственно.

«Бывшие сотрудники стахановского отдела ГИБДД осуждены за получение взятки и служебный подлог. Приговор суда вступил в законную силу», – уточняют в «ЛНР».