Переселенцев в Украине стало меньше

В Украине по состоянию на сегодня, 12 октября, учтены 1 млн 458 тыс. 977 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).
Напомним, по данным на 6 октября, на учете состояли 1 млн 459 тыс. 302 переселенца. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю уменьшилось на 325 человек.
Предыдущие статданные о числе ВПЛ:
- на 06.10.2020 – +800: Число переселенцев из Донбасса и Крыма растет;
- на 29.09.2020 – В Минсоцполитики назвали точное количество переселенцев;
- на 22.09.2020 – Переселенцев стало еще больше: Данные Минсоцполитики;
- на 14.09.2020 – Сколько переселенцев в Украине: Опубликованы данные из Единой информационной базы;
- на 07.09.2020 – Плюс тысяча человек: В Минсоцполитики фиксируют рост числа переселенцев из Донбасса и Крыма;
- на 31.08.2020 – Почти на 2 тысячи: В Украине увеличилось количество переселенцев;
- на 17.08.2020 – Переселенцев из Донбасса стало на тысячу больше;
- на 10.08.2020 – Число зарегистрированных ВПЛ выросло: Сколько в Украине переселенцев;
- на 03.08.2020 – В Украине растет количество переселенцев из Донбасса и Крыма: Новые данные Минсоцполитики;
- на 15.07.2020 – В Украине стало больше зарегистрированных переселенцев;
- на 06.07.2020 – В Украине – почти полтора миллиона переселенцев;
- на 24.06.2020 – Переселенцы в Украине: Количество официально зарегистрированных ВПЛ растет;
- на 10.06.2020 – Сколько в Украине переселенцев: В Минсоцполитике назвали точное количество;
- на 01.06.2020 – В Украине продолжает расти количество переселенцев;
- на 25.05.2020 – В Украине за неделю немного возросло количество переселенцев;
- на 18.05.2020 – Переселенцы из Крыма и Донбасса: Стало известно точное количество;
- на 12.05.2020 – Сколько в Украине переселенцев: Данные Минсоцполитики;
- на 24.04.2020 – В Украине стало меньше официально зарегистрированных переселенцев;
- на 30.03.2020 – В Минсоцполитики посчитали количество переселенцев из Донбасса и Крыма;
- на 16.03.2020 – Все больше переселенцев регистрируются как ВПЛ в Украине: Новые данные;
- на 10.03.2020 – Количество переселенцев в Украине растет: Обнародованы актуальные данные;
- на 02.03.2020 – В Минсоцполитики рассказали, сколько в Украине переселенцев;
- на 24.02.2020 – В Украине растет число переселенцев;
- на 17.02.2020 – Стало известно, сколько переселенцев зарегистрировано в Украине;
- на 10.02.2020 – В Украине увеличилось количество переселенцев из Донбасса и Крыма;
- на 03.02.2020 – Количество переселенцев в Украине не уменьшается: Новые данные;
- на 27.01.2020 – Количество переселенцев из Донбасса и Крыма растет;
- на 20.01.2020 – Переселенцев стало больше: Опубликованы новые данные от Минсоцполитики;
- на 13.01.2020 – Количество переселенцев в Украине приближается к полутора миллионам;
- на 08.01.2020 – В Минсоцполитики опубликовали данные по переселенцам на начало 2020 года;
- на 23.12.2019 – Переселенцев в Украине стало больше еще на две тысячи человек;
- на 16.12.2019 – В Минсоцполитики сообщили об увеличении количества переселенцев;
- на 09.12.2019 – Количество переселенцев из Донбасса и Крыма продолжает расти;
- на 02.12.2019 – Переселенцев в Украине становится все больше.