Переселенцев в Украине стало меньше

В Украине по состоянию на сегодня, 12 октября, учтены 1 млн 458 тыс. 977 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 6 октября, на учете состояли 1 млн 459 тыс. 302 переселенца. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю уменьшилось на 325 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: