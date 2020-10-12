Двукратный рост в ближайшее время: В Краматорске создают единый противоковидный центр

В Краматорске создадут единый центр оказания медицинской помощи пациентам с подозрением и больным COVID-19 на базе терапевтического пятиэтажного корпуса КНС «Городская больница №3». Такое решение принял городской штаб и комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.

По данным мэрии, силами краматорской лаборатории в сутки проводится 90 анализов ПЦР, также исследования проводятся в лаборатории Славянска и двух частных лабораториях. Обычно количество положительных результатов составляет около 20%.

«Тенденция, которая сложилась с ростом количества подтвержденных заболеваний COVID-19 такова, что медики прогнозируют в ближайшее время двукратный рост в Краматорске количества больных», – отметили в горсовете.

Кроме создания единого противоковидного центра, штаб принял решение по комплексу следующих мероприятий:

организовать оказание специализированной кардиологической и неврологической помощи в других лечебных учреждениях города;

сконцентрировать высокотехнологичное медицинское оборудование на базе единого противоковидного центра;

создать резерв ковидных коек на базе других медицинских учреждений города;

создать резерв медицинских кадров;

ввести в действие меры по материальному поощрению медработников.

Кроме того, город обратится к руководству Донецкого Национального медицинского университета с просьбой задействовать в консультативно-лечебной помощи сотрудников кафедр.

Краматорский горсовет будет просить помощи у департамента здравоохранения облгосадминистрации в обеспечении медицинскими кадрами из лечебных учреждений областного подчинения, медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Также город просит ускорить сроки получения результатов ПЦР-тестирования.

По данным за 11 октября в Краматорске у 968 человек был подтвержден COVID-19. В том числе 47 случаев заболеваний детей, 64 – медицинских работников, 13 больных умерли, в том числе два медицинских работника.