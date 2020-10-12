В Кремле отреагировали на заявления Зеленского о мирном соглашении с РФ по Донбассу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение президента Украины Владимира Зеленского подписать с президентом РФ Владимиром Путиным мирное соглашение, которое вернет Донбасс и Крым. Песков заявил журналистам, что «проблемы Крыма не существует», передает «УНИАН».

«Главное урегулировать проблему Донбасса, проблемы Крыма не существует и не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами. Но вы знаете, что Россия прикладывала и будет прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему юго-востока», – сказал Песков, отвечая на вопрос, верит ли Путин в возможность заключения такого договора с Украиной.

Комментируя уточняющий вопрос, предполагает ли это возврат контроля Украины за неподконтрольными сейчас районами Донецкой и Луганской областей, Песков сказал: «Читайте Минские договоренности».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «ВВС», что надеется, что сможет заключить с президентом России Владимиром Путиным мирное соглашение по Донбассу. Также он сказал, что готов покинуть свой пост, если ему не удастся завершить вооруженный конфликт на Донбассе.