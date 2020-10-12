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В Украине могут измениться правила получения номеров для авто

12.10.20 14:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине планируют упростить процесс регистрации автомобилей и выдачи номерных знаков. Если новые правила заработают, владелец авто сможет выбрать любые свободные комбинации для знаков, а не только те, которые есть в конкретном сервисном центре. Такие новшества инициирует Министерство внутренних дел, заявил заместитель министра Сергей Гончаров. Чтобы они вступили в силу, их должна одобрить Верховная Рада. Об этом пишет «Сегодня».

Что предлагают:

  • владелец автомобиля в сервисном центре МВД будет получать исключительно свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • номерной знак разрешат заказывать в любом месте, которое имеет право производить номера по государственному стандарту;
  • у владельца авто будет возможность зайти в «Электронный кабинет водителя», найти свободный номер и забронировать его.

«Инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД», – сказал Гончаров.

В настоящее время Главный сервисный центр МВД каждый год через тендер заказывает номерные знаки для авто. Потом они распределяются по региональным и территориальным сервисным центрам. По словам Гончарова, такая процедура громоздка и экономически невыгодна. Кроме того, она не помогает развитию малого и среднего бизнеса.

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