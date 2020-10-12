Премьер-министр призвал пока отказаться от проведения массовых мероприятий в регионах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал руководителей всех областей воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время. Об этом он заявил сегодня, 12 октября, в ходе селекторного совещания с руководителями регионов относительно ситуации с распространением COVID-19, передает пресс-служба правительства.

Глава Кабмина озвучил актуальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией и отметил, что критическая ситуация продолжает оставаться в Харьковской области.

«За последние сутки на Харьковщине 741 человек заболел – это абсолютный рекорд. В Сумской области заболели 418 человек. Более чем по двести заболевших в Киевской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой областях. Здесь есть четкие тенденции по росту количества заболеваний», – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Он обратился к главам регионов с призывом не проводить массовые мероприятия, в том числе конгрессы и конференции.

«На День защитника Украины в разных городах планируется проведение торжественных мероприятий. Просьба вести диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы меры состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил», – добавил премьер-министр.