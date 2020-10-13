С переломами и пулей: В Донецке волонтеры пытаются спасать животных (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке – огромное количество брошенных животных. Помогают им только волонтеры. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Животные не виноваты в том, что оказались на улице, но, тем не менее, большинство людей этого не понимают, отмечается в сюжете. В лучшем случае все проходят мимо, в худшем – издеваются над ними. Из-за этого – так много искалеченных котов и собак, спасать которых в Донецке берутся только волонтеры.

В городе есть несколько приютов, в которых в общей сложности содержатся более тысячи животных. Один из них – в Ленинском районе, и практически каждый день туда поступают все новые и новые собаки.

«Это мальчик, поступил к нам. Собака была сбита горе-автолюбителем и брошена на улице. В течение 5 дней животное находилось на улице без оказания помощи. Люди пытались подкармливать», – рассказывает владелец приюта Ирина Волик.

Скорее всего, еще несколько часов – и собака умерла бы. У нее – перелом передней лапы и позвоночника со смещением. Там же – стальная пуля. Видимо, пытались добить.

Так же спасали лису – после долгого восстановления она все-таки встала на ноги. Но выпускать на волю ее нельзя, ведь она уже привыкла, что ее кормят. Маленького лисенка на Старобешевской трассе сбила машина. Несмотря на то, что это дикое животное, лису привили, вылечили. И сейчас она живет в приюте.

Таких историй – множество. Из-за травм или возраста большинство собак невозможно пристроить в семьи.

Но бросают на улице не только больных и старых. Часто в приют попадают и щенки – к счастью, дом для них периодически находится.

Многие дончане не могут забрать домой животное, но приходят в приют и играют с понравившейся собакой. Волонтеры приезжают, помогают выгуливать и кормить собак.

Чтобы брошенных животных, которые стали бездомными, не становилось больше, достаточно просто проводить стерилизацию, а не убивать, как это делают живодеры.

Ситуация с бездомными котами обстоит хуже. Подобных приютов в городе для них нет. Волонтеры помогают им своими силами. Пристроить котов – очень сложно. Одна из волонтеров рассказывает, что несмотря на активные публикации с фотографиями в интернете, за полтора года не удалось пристроить ни одного кота. Новеньких же появилось – около 30 за лето.

Силами одного человека содержать котов невозможно, ведь уходит много денег. Есть волонтеры, которые содержат котов не только в частных домах, но и в квартирах. «Если бы мы откликались на все просьбы принять котенка, у нас их было бы уже +1300», – рассказывает волонтер Евгения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube