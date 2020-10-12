Готовятся к дистанционному обучению: Школы на Донетчине оснащают высокоскоростным интернетом

В Донецкой области школы оснащают высокоскоростным интернетом, для чего из областного бюджета выделили 2,4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Речь идет о переоборудовании уже действующей школьной сети или укладке новой. Также за эти деньги восстановят интернет в поселке Сартана, в прифронтовой зоне под Мариуполем.

«Там был интернет, но он был в 10-30 мегабайт. Сейчас делается такой интернет, чтобы его скорость достигала 30-100 мегабайт. Такие работы уже полностью выполнены в Марьинском районе, фактически в Ясиноватском районе, в Мариуполе, завершается в Торецке и в Бахмутском районе», – отметила директор департамента образования и науки облгосадминистрации Татьяна Сидашева в комментарии «Донеччина TV».

Поэтому, если даже школьников отправят на дистанционное образование из-за ухудшения ситуации с COVID-19 – педагоги смогут проводить уроки на расстоянии.

Напомним, и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что все заведения общего среднего образования, независимо от цвета карантинной территории, от Министерства образования и науки Украины получат рекомендации по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно.

В Донецкой области с 12 октября Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск, Славянск и Славянский район отнесены к «оранжевой зоне» по уровню эпидемической опасности COVID-19, а Доброполье, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мариуполь, Новогродовка, Селидово, Соледар, Торецк, а также Бахмутский, Великоновоселковский, Добропольский, Марьинский, Никольский, Александровский и Покровский районы – к «желтой зоне».