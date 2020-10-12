В Украине может быть до 7,8 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, – ученые

В ближайшее время суточный прирост больных COVID-19 в Украине может достичь 7,8 тыс. случаев. Таковы результаты исследования особенностей всплеска пандемии COVID-19 в начале осенне-зимнего периода, проведенного учеными Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского, сообщает пресс-служба учебного заведения.

«Выполненное прогнозное моделирование с использованием метода сходства в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN) показывает, что на временном отрезке (11.10.20 – 23.10.20) количество новых выявленных больных может колебаться в диапазоне 4500 – 7800 человек в сутки», – говорится в сообщении.

Отмечается, что такая ситуация «может стать сверхтяжелой для медицинской системы страны».

«Загруженность коек подтвержденными больными приближается к 40%, а если брать во внимание подозрительные и неподтвержденные случаи, этот показатель достигает почти 60%, что может вызвать ее существенную перегрузку и невозможность в полной мере выполнять возложенные на нее функции», – отмечается в сообщении пресс-службы вуза.