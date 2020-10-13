В Донецке показали, как делают маски, и назвали оптовую цену (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке предприятие по производству средств индивидуальной защиты продает защитные маски по оптовой цене в 11 руб. (4,5 грн) за единицу. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

На предприятии производят более 10 тыс. масок за смену.

Также производят хирургические халаты, защитные комбинезоны и бахилы, бинты, марлю. С цеха упаковки готовой продукции маски отправляются в аптеки.

Все изделия производят из трехслойного спандбонда. Сырье закупают в России.

На предприятии говорят, что с началом пандемии объемы производства выросли в разы. Тенденция к увеличению прослеживалась с марта-апреля. Те контракты и заказы, которые на сегодня получает предприятие, удается закрывать в полном объеме и вовремя.

С весны технологию производства масок модернизировали, что позволило снизить на них цену. Так, одноразовая маска раньше стоила 15 руб. (6 грн), теперь же – 11 руб. (4,5 грн). Маски пакуются по 5 штук.

Также в будущем хотят наладить выпуск одноразовых бахил.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube