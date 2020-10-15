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Ходить опасно, видны трещины: Житель Макеевки поднялся на вершину террикона (Фото)

15.10.20 13:52
Макеевка
Макеевка / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) поднялся на вершину террикона шахты им. Бажанова.

Короткий подъем – крутой. В местах, где более пологие участки – заросли деревьев. Есть и дорога, ведущая на самый верх, по которой спускались и поднимались грузовики, но по ней взбираться вверх очень долго.

Ходить по террикону – опасно, на поверхности видны трещины и разломы.

С вершины террикона открывается красивый вид. «На Бажановском терриконе нет деревьев, которые закрывают обзор – они далеко внизу», – сообщил мужчина.

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