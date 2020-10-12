Максимально незаметно для людей: Реорганизация районов на Донетчине начнется после выборов

В Донецкой области реорганизация районов согласно изменений административно-территориального устройства начнется после местных выборов. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

На Донетчине будет создано 5 районов на территории, подконтрольной украинской власти (Бахмутский, Волновахский, Краматорский, Мариупольский, Покровский районы) и 3 района на территории, временно неподконтрольной украинской власти (Горловский, Донецкий, Кальмиусский районы). Старые районы будут ликвидированы.

«Реорганизация районов начнется после местных выборов. Для этого Верховная Рада Украины должна принять ряд законов о разграничении полномочий между районами и громадами и тому подобное. Ожидается, что будет и переходный период до середины 2021 года, чтобы процесс изменения административно-территориального устройства был максимально незаметным для людей, а качество и доступность предоставляемых услуг на районном уровне, не снизилась», – говорится в сообщении.

Как разъяснили в Донецкой ОГА суть предстоящих изменений, после местных выборов все громады выйдут из-под влияния района (районных органов власти). Район будет иметь свои полномочия и источники наполнения бюджета, и они никак не будут пересекаться с полномочиями и ресурсами громад.

Все громады будут равными по статусу и иметь прямые межбюджетные отношения с государством. Основной функцией районов будет координация территориальных подразделений органов исполнительной власти.