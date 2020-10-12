«Не войте потом, что скорая едет сутки»: В «ДНР» обсуждают выступление московского цирка (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке 10 октября начался новый сезон в цирке «Космос». Зрителям представили программу московского цирка на льду «Айсберг». Местные жители в соцсетях обсуждают идущие в цирке представления и их последствия для распространения коронавируса, передают «Донецкие новости».

На опубликованных фото видно, что зал был практически заполнен, и большая часть зрителей – без масок или с масками, спущенными на подбородок.

«Маски? Не слышали. Дистанция? Не смешите. Какой-то театр абсурда. Школы и институты мы закрываем, закрываем государственные учреждения, вводим запреты на массовые мероприятия. Но гастроли московского цирка – не заразные? Можно сколько угодно распинаться о проблемах в медицине, вале пневмоний и койках в коридорах и подвалах больниц, штрафовать за отсутствие масок на улице и в транспорте, пока все будет так, ничего не изменится. Гражданам, которые потащили своих детей в цирк в эпидемию, – не войте потом, что скорая к вам едет сутки, а в аптеках нет противовирусных. Требуйте концерта Лепса!», – пишет один из донецких Telegram-каналов.

Как отмечает паблик, гастроли цирка рекламирует «министерство культуры ДНР» и планируется, что представления будут иди до 15 ноября, когда ожидается самый разгар эпидемии. Стоимость билетов – до 800 руб. (308 грн по местному курсу на 12.10.2020).

В «администрации» цирка уверяют, что просят зрителей соблюдать масочный режим, но при этом признают, что есть большой спрос на билеты, и зрителей принимают больше допустимого количества.

«Всем рекомендуем соблюдать масочный режим... Сегодня приняли больше зрителей, чем допустимо – ведь продажу билетов начали за месяц до начала программы, и билетов было продано более, чем половина зала», – говорится в сообщении на странице цирка «Космос».

Дончане в соцсетях активно обсуждают цирковое представление. Многим понравилось, но многие и возмущаются, что во время эпидемии в цирке массово собирают детей и не следят за соблюдением масочного режима: