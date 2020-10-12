В «ДНР»: Адвокат пояснила, почему Россия не защищает своих граждан, сидящих в СИЗО Донецка

Ни Россия, ни «ДНР» не защищают граждан Российской Федерации, которые многие годы находятся в СИЗО Донецка. Об этом рассказала адвокат, работающая в «ДНР», Ирина Федорова.

«Граждане России, согласно конституции Российской Федерации, имеют право на правовую помощь своего государства. Но в ДНР правовая помощь Российской Федерации не предоставляется. Согласно законодательству ДНР, адвокаты из иных стран должны получить у нас сертификацию, так сказать аккредитацию. И только после этого они будут допущены в процесс как защитники. Но это долгая процедура, стоит определенных взносов», – пояснила Федорова.

Помощь вроде бы могла бы оказываться со стороны «омбудсмена ДНР» Дарьи Морозовой. «Но в этом случае помощь не оказывается от слова "совсем". Ни раз я обращалась за помощью к нашей уполномоченной по защите прав человека – и со стороны потерпевших, и со стороны подсудимых. Я отмечала, что нарушаются права, нарушается процесс, нужна ваша помощь в защите. И что делается? Направляется представитель омбудсмена, который просто присутствует на заседании. Он не вносит никаких представлений, рекомендаций, заключений по данному вопросу», – возмущена адвокат.

Россиянам, находящимся в СИЗО Донецка, «республиканцы» предлагают обращаться за помощью в консульство Российской Федерации в Украине, ближайшее из которых находится в Харькове. «Мои подзащитные россияне, которые находятся под стражей, неоднократно указывали, что они просят помощи своей страны. А им говорят – хотите, пишите в Харьков, там есть консульство РФ. А Харьков находится на подконтрольной Украине территории. Естественно, туда ни поехать, ни написать (почтовое сообщение с Украиной отсутствует). И обратиться каким-либо образом в консульство невозможно», – отметила Федорова.

Адвокат отмечает, что из-за непризнанности «ДНР», в том числе и Россией, здесь не могут работать никакие консульства. А местного органа, куда бы могли обратиться те же россияне, в «республике» тоже нет. «Это колоссальная проблема, решить которую без создания здесь специального представительства невозможно. То, что мы являемся непризнанным государством, даже не признанным Россией – это понятно. Но можно же сделать представительство России в Донецке, как на территории Донецкой области [Украины]», – надеется Федорова.

«Эти люди брошены на произвол судьбы… Ополченцы-россияне, которые приехали нас защищать, стали никому не нужными, им не к кому обратиться. Тут нет такого органа. И получается тупик», – заключила адвокат.

Напомним, ранее Федорова сообщила, что в СИЗО Донецка находится много граждан Российской Федерации. В основном это «ополченцы», которые ждут своих «приговоров» с 2014-2015 годов. К ним нет доступа родственников, и они не могут отправить родным даже письма.

Как сообщалось ранее, точное количество россиян, которые сейчас сидят в тюрьмах и СИЗО «ДНР», – неизвестно, но речь идет о сотнях людей. По данным российской «Новой газеты», в тюрьмах «ДНР» по состоянию на середину 2018 года находилось около 500 граждан Российской Федерации, которых удерживали с целью получения выкупа от родственников, схема которого хорошо отработана, также озвучена и стоимость выкупа.

Например, в «ДНР» по доносу местного священника пытали батюшку, гражданина РФ, которого заставляли признаться во всем, вплоть до убийства «Моторолы». В июне 2020 года в Донецке арестовали бывшего «ополченца»-россиянина, каскадера «Ленфильма» и журналиста Александра Переверзева.

Российские журналисты заявляют, что россиян, воюющих на Донбассе на стороне «ДНР», пытаются выдавить из «республики» всеми возможными способами, т.к. они являются, в том числе, свидетелями «нелицеприятных» фактов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube