Ночью дважды-трижды отключается кислород: В Покровске рассказали о ситуации в COVID-отделении

В Покровске (Донецкая обл.), как и в целом в регионе, обостряется ситуация с коронавирусом. Несмотря на то, что на прошлой неделе в городе было открыто отделение для лечения больных с COVID-19, свободных мест там уже нет, передает «DDK».

О ситуации в Покровской клинической больнице интенсивного лечения изданию по телефону рассказала депутат Покровского городского совета, заместитель главного врача по медицинской части обособленного структурного подразделения КЛПУ «Городской наркологический диспансер г. Краматорска» в Покровске Нина Саркисян.

«Нахожусь в реанимации ковид-отделения с четверга. Очень тяжело. Ночью дважды-трижды отключается кислород, а это спасение для легких. Беспредел! Бородина, руководителя, на месте нет. Не организована служба. В два ночи звонила ему», – сообщила депутат.

По ее словам, главврач учреждения «извинялся утром смс-ками». «Но это разве решение руководителя в такой страшный период – бросить на произвол медиков?», – возмущается Нина Саркисян.

За последние несколько дней в Покровске и Мирнограде было зафиксировано три летальных случая от коронавируса.