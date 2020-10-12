В Россию тоже не выехать: Если россиянин потерял документы в «ДНР», восстановить их невозможно

Граждане России, которые многие годы находятся в СИЗО в «ДНР», не могут восстановить свои российские документы, которые теряются в ходе «следствия». Об этом рассказала адвокат Ирина Федорова, работающая в «ДНР».

«В ходе длительного следствия теряются выданные ранее документы Российской Федерации – те же паспорта, водительские удостоверения, воинские билеты. Теряются по халатности правоохранительных органов. А они этого не признают, и доказать это невозможно. Например, назначают проверку, которую проводит генеральная прокуратура ДНР, которая никогда в жизни не скажет, что правоохранительные органы не правы. Она защищает свою систему, своих подопечных. И получается замкнутый круг», – говорит адвокат.

В итоге, люди оказываются без документов, и в «ДНР» их невозможно восстановить. «Гражданин Российской Федерации, который, к примеру, освобождается, – либо не имеет паспорта своей страны, либо он уже просрочен. Он не имеет возможности даже выехать в Россию, чтобы получить новый документ. И в ДНР он не может получить вид на жительство или иные документы, удостоверяющие его личность. Потому что у него нет обязательных критериев: он не находился здесь по состоянию на 7 апреля 2014 года, не имеет здесь постоянного места жительства, каких-то родственных связей, к тому же является гражданином РФ. И эта проблема, которую решить невозможно», – рассказывает Федорова.

Рядовые россияне из «ДНР» могут выехать хотя бы в Харьков, где расположено консульство Российской Федерации в Украине. «Но будучи ополченцем он не может выехать в ближайшее представительство РФ в Харькове, т.к. там ждет его уголовная ответственность со стороны украинских властей. Там он рискует попасть в новую тюрьму», – отмечает «республиканка».

В «ДНР» можно подать документы на получение российского паспорта. Но это не распространяется на граждан России. Также такие россияне не могут получить «республиканский паспорт». «У нас выдаются паспорта Российской Федерации, выдаются они гражданам, проживающим в ДНР, имеющим здесь постоянное место регистрации и имеющих паспорт ДНР. Но паспорт ДНР не выдается лицам, которые находятся под следствием, судом или под стражей. И замкнутый круг – они не могут получить паспорт ДНР, они не могут прописаться, т.к. для этого нужно хоть какое-то удостоверение личности, а им его негде просто его получить», – перечисляет Федорова.

В связи с тем, что Россия не признала «ДНР», нет взаимодействия и с российскими органами. «В нашей миграционной службе они, как граждане РФ, паспорт РФ получить не могут. Потому что нет взаимосвязи с миграционной службой ДНР и миграционной службой России и ее федераций. Нет взаимодействия со многими необходимыми органами. Потому что мы являемся непризнанной республикой», – посетовала адвокат.

Напомним, ранее Федорова сообщила, что в СИЗО Донецка находится много граждан Российской Федерации. В основном это «ополченцы», которые ждут своих «приговоров» с 2014-2015 годов. К ним нет доступа родственников, и они не могут отправить родным даже письма. Также адвокат рассказала, почему ни Россия, ни «ДНР» не защищают таких граждан России.

Как сообщалось ранее, точное количество россиян, которые сейчас сидят в тюрьмах и СИЗО «ДНР», – неизвестно, но речь идет о сотнях людей. По данным российской «Новой газеты», в тюрьмах «ДНР» по состоянию на середину 2018 года находилось около 500 граждан Российской Федерации, которых удерживали с целью получения выкупа от родственников, схема которого хорошо отработана, также озвучена и стоимость выкупа.

Например, в «ДНР» по доносу местного священника пытали батюшку, гражданина РФ, которого заставляли признаться во всем, вплоть до убийства «Моторолы». В июне 2020 года в Донецке арестовали бывшего «ополченца»-россиянина, каскадера «Ленфильма» и журналиста Александра Переверзева.

Российские журналисты заявляют, что россиян, воюющих на Донбассе на стороне «ДНР», пытаются выдавить из «республики» всеми возможными способами, т.к. они являются, в том числе, свидетелями «нелицеприятных» фактов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube