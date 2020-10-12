За 25 километров от дома: На Донетчине у реки нашли труп пропавшего мужчины

В Великоновоселковском районе Донецкой области было найдено тело ранее пропавшего местного жителя. Мужчину обнаружили на берегу реки далеко от его места проживания, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

9 октября с заявлением об исчезновении 36-летнего жителя Великой Новоселки в местное отделение полиции обратилась его жена. По ее словам, мужчина в тот день пошел в магазин и не вернулся.

Полицейские объявили пропавшего в розыск.

«Уже на следующий день, 10 октября, в ходе проведения розыскных мероприятий оперативники обнаружили тело мужчины на берегу реки в селе Старый Комар Великоновоселковского района в 25 километрах от города, где он проживал. Согласно врачебным свидетельством о смерти, гражданин умер в результате инфаркта», – сообщили в полиции.

Досудебное расследование продолжается. Открыто уголовное дело, предварительная правовая квалификация – ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).