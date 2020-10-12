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Можно реконструировать стадион: В ДТЭК Высоковольтные сети отчитались об оплаченных налогах

12.10.20 17:56
ДТЭК / Фото из открытых источников
ДТЭК / Фото из открытых источников

За три квартала 2020 года ДТЭК Высоковольтные сети заплатил в бюджеты всех уровней 39,6 млн грн. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба компании.

Так, в центральный бюджет энергокомпания перечислила 29,5 млн грн, в местные бюджеты – более 10 млн грн.

В пресс-службе для сравнения отмечают, что этих средств достаточно было бы для финансирования реконструкции современного стадиона в Славянске либо на капитальный ремонт детского сада в Бахмуте.

«Более 39 млн грн, которые ДТЭК Высоковольтные сети перечислил в виде налоговых отчислений – это отремонтированные дороги, новые детсады и стадионы, обновленные больницы и школы. Это наш вклад в развитие Донецкой области и страны», – отметил генеральный директор ДТЭК Высоковольтные сети Алексей Дегтярев.

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