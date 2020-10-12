На Луганщине начали выдавать «зеленые» номера на авто (Видео)

В Северодонецке региональный сервисный центр начал выдавать новые номерные знаки для электромобилей. По данным МВД, на данный момент на Луганщине зарегистрировано 115 электромобилей.

«В больших городах будут устанавливаться электростанции для подзарядки автомобилей, на которых смогут заправляться автомобили с такими номерами. Еще преимущество – с такими знаками автомобили смогут ездить в местах, где запрещено движение транспорта c двигателем [внутреннего сгорания]», – пояснил начальник отдела логистики Регионального сервисного центра МВД в Луганской области Иван Хиров.

Стоимость замены номерных знаков на «зеленые» стандартная – 517 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТРК Донбас Онлайн»