На Донетчине открылся новый театральный сезон (Фото)

В Мариуполе в Донецком академическом областном драматическом театре 10 октября стартовал новый театральный сезон. Об этом сообщает управление культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации.

Первым спектаклем 143-го сезона стала комедия по пьесе Мирослава Митровича «Ограбление в полночь». Постановку осуществил Андрей Луценко, художественное оформление создала Анна Апельта-Матвейчук, танцевальные номера ставила балетмейстер Людмила Кабакова. Работать над спектаклем начали еще весной, но репетиционный процесс был прерван карантином.

«Летом мастер сцены Андрей Луценко представил зрителям свою первую режиссерскую работу на мариупольской сцене – драму "Путь домой" И. Тура, которая появилась в репертуаре благодаря сотрудничеству театра с Главным управлением Национальной полиции в Донецкой области. Между тем постановочный процесс спектакля "Ограбление в полночь" вышел на финишную прямую: творческая группа спектакля уже с нетерпением ждала встречи со зрителями, но ситуация с пандемией коронавируса до последнего момента держала под угрозой запланированное открытие сезона», – рассказали в управлении культуры и туризма.

Легкий, динамичный и остроумный спектакль по пьесе сербского драматурга стал хорошим подарком к началу театрального сезона для всех любителей комедийного жанра.