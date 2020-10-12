В Мариуполе выздоровела половина зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в Мариуполе зафиксировано 86 новых случаев заболевания коронавирусом, также выздоровели 35 пациентов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 октября, сообщила заместитель Мариупольского городского головы Ксения Сухова.

Она уточнила, что с начала пандемии в Мариуполе зарегистрировано 1 386 случаев COVID-19, из них:

701 пациент выздоровел (51% от всех заболевших);

21 житель скончался (1,5%).

В больницах Мариуполя для пациентов с установленным диагнозом COVID-19 развернута 381 место, из них заняты 102 места (26%).

На лечении находятся 664 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус», из них: 562 пациента лечатся амбулаторно, а 102 пациента госпитализированы:

в Больницу скорой медицинской помощи – 33 чел.;

в горбольницу № 9 – 60;

в горбольницу № 4 – 1 ребенок и 8 взрослых.

«Из 10 человек, находящихся в больницах, 33 человека – в тяжелом состоянии. Эта цифра стабильна изо дня в день – 32% от всех заболевших. Кроме того, 48 человек находятся на кислородотерапии», – уточнил директор горбольницы №9 Александр Железняк.

Лабораторные центры работают в штатном режиме, на данный момент у них на анализе находится 150 проб. С начала пандемии в Мариуполе на коронавирус протестировали около 17 тыс. жителей.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 октября в Украине COVID-19 заболели 265 454 человека (114 410 пациентов выздоровели, 5 015 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 5 699 случаев (выздоровели – 2 111 пациентов, летальных случаев – 68), Луганской области – 1 852 случая (выздоровели – 721 пациент, летальных случаев – 23).

В «ДНР» – 4 556 случая коронавируса (выздоровели – 2 238 человек, летальных случаев – 289). В «ЛНР» – 1 225 заразившихся (выздоровели – 872 человек, летальных случаев – 55).