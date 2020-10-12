Симптомы всегда есть: Главврач больницы опроверг миф о бессимптомном COVID-19

Бессимптомного течения коронавирусной болезни нет, всегда присутствуют его проявления. Об этом рассказал главный врач киевского медицинского центра Тарас Жиравецкий, передает «Обозреватель».

«Симптомы всегда есть. Это заложенность носа, температура 37,2, кашель, сильная усталость, головная боль. У молодежи коронавирус действительно может протекать легче. А вот старшие, даже после 30-35 лет, почувствуют его хотя бы на уровне ОРВИ», – рассказал Жиравецкий.

По словам медика, сейчас COVID-19 «более-менее научились лечить».

«Грипп как обычно лечили – сначала легкий антибиотик два-три дня, не помогает – дают посложнее. Сейчас при сложном состоянии сразу дают мощный антибиотик. Кстати, мы когда-то его назначали при простатите. Еще одна штука, пациенты, у которых до коронавируса были воспаления желудка, двенадцатиперстной, этими мощными антибиотиками вероятнее всего за десять дней пролечили эту бактерию. У них может стабилизироваться кислотность, улучшение состояния могут получить те, у кого был синдром раздраженного кишечника», – говорит врач.

Любителям физической активности он посоветовал в первый месяц после болезни не давать нагрузки на организм.

«"Зожникам", кто любит бегать, плавать, в первый месяц я бы посоветовал сидеть дома. Объясняю пациентам: представьте себе, что вы прошли курс химиотерапии. Вот такое состояние после перенесенного коронавируса. У нас во Львове была трагедия: девушка 19 лет после COVID-19 пошла в спортзал, дала нагрузки, получила 40 температуру, менингит и умерла. Мама кардиолог, папа – сосудистый хирург», – рассказал Тарас Жиравецкий.

Медик подчеркивает, что рекомендуется месяц посидеть на восстановлении, хорошо питаться и не истощать организм.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 октября в Украине COVID-19 заболели 265 454 человека (114 410 пациентов выздоровели, 5 015 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 5 699 случаев (выздоровели – 2 111 пациентов, летальных случаев – 68), Луганской области – 1 852 случая (выздоровели – 721 пациент, летальных случаев – 23).

В «ДНР» – 4 556 случаев коронавируса (выздоровели – 2 238 человек, летальных случаев – 289). В «ЛНР» – 1 225 заразившихся (выздоровели – 872 человека, летальных случаев – 55).