Как переселенцам получить медицинскую помощь во время карантина

Главная польза от медицинской реформы в Украине для переселенцев – регистрация больше не важна для получения услуг. Каждый гражданин независимо от прописки может выбрать семейного врача там, где ему удобно. Это можно сделать даже во время карантина, а подтверждать свой статус справкой ВПЛ или какими-либо другими дополнительными документами – уже не нужно. Но не всегда это получается сделать без проблем.

Чтобы получить медицинскую помощь у семейного и профильного докторов, необходимо выбрать своего врача и подписать с ним декларацию. Для этого:

определите подходящую поликлинику (амбулаторию), в которой вам удобно получать помощь;

выберите врача из тех, у кого остались свободные места для декларантов;

запишитесь и придите на прием к этому врачу, взяв с собой паспорт гражданина Украины, справку ИНН и мобильный телефон;

во время приема нужно лично подписать декларацию, после чего из электронной системы придет SMS с кодом подтверждения – данный код нужно сообщить врачу.

Для подписания декларации не нужно дожидаться окончания карантина – сделать это можно в любое удобное время.

Подписание декларации – обязательный этап для получения бесплатных медицинских услуг. Попасть к профильному специалисту, сдать анализы и не платить за это теперь можно только по направлению своего семейного врача.

Услуги экстренной медицинской помощи тоже доступны каждому гражданину. Однако теперь «скорая» не обязана выезжать на каждый вызов. Если вы звоните в «103» из-за температуры или мигрени, вас могут направить к семейному врачу. Тем более, что «скорые» сейчас перегружены работой из-за пандемии.

По новым правилам, каждый гражданин может бесплатно получить консультации у семейного и профильного врачей, сдать анализы, пройти диагностику, получить стационарное лечение и определенный набор медикаментов по программе «Доступні ліки». Полный список бесплатных лекарств и услуг представлен на сайте Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Обратите внимание, что из-за карантина временно прекратили плановые госпитализации пациентов, перенесли все несрочные операции и процедуры.

Но ни на каком этапе получения помощи вам не могут отказать в услугах без объяснения причин, из-за отсутствия местной регистрации (прописки) или без так называемой финансовой благодарности. А если вы столкнулись с такой ситуацией, звоните на «горячую линию» НСЗУ по короткому номеру 16-77.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Реальная газета»