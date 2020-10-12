Психологические отметки: В Краматорске впервые +100 случаев за сутки и более тысячи заболевших COVID-19

В Краматорске пересекли сразу две психологические отметки по COVID-19: в городе впервые диагностировано 100 случаев коронавируса за сутки, и общее число инфицированных превысило 1 тысячу человек. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.

«По информации отдела здравоохранения, зарегистрировано впервые за последние сутки – 100 положительных тестов ПЦР на коронавирус. Всего общее количество зарегистрированных лиц с результатом "позитивный" по Краматорску с COVID-19 с начала пандемии пересекло границу тысячи и составляет 1045», – говорится в сообщении.

По состоянию на 12 октября находится на самоизоляции под наблюдением врачей 652 человека (+95 за сутки). С начала пандемии выздоровели – 331, умерли – 14 пациентов.

Также в городских больницах с диагнозом «пневмония» находятся 184 человека, из них диагноз COVID-19 подтвержден у 36 человек, остальные ждут результатов анализа.

Сейчас на кислородной поддержке находятся 53 пациента, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 4 (свободных –19 аппаратов).

За последние сутки были госпитализированы 5 жителей города.