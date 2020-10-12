Фонд Рината Ахметова передал еще 2 аппарата ИВЛ медикам Мариуполя

Мариупольский перинатальный центр получил два современных аппарата искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и компании Метинвест. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба Фонда.

«С февраля 2020 года Фонд Рината Ахметова обеспечивает врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, самым необходимым. Государственным больницам передано более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, а также 320 тысяч экспресс-тестов. Ключевым элементом помощи стране в рамках проекта Фонда Рината Ахметова «Борьба с COVID-19 в Украине» стала закупка для государственных больниц свыше 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ. Более 140 высококлассных аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова поступили в опорные государственные больницы в 12 регионах страны. Первые из них переданы еще в марте 2020 года», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

По словам и.о. директора по персоналу Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Группы Метинвест Елены Кондаловой, когда Украина оказалась перед угрозой пандемии, государственная система здравоохранения была совершенно не готова к новому вызову. «Не хватало оборудования для оказания помощи больным с осложнениями от коронавируса, средств защиты для медиков и экспресс-тестов. Первым на помощь стране пришел Ринат Ахметов. Еще в феврале он выделил 300 млн грн на помощь стране в борьбе с COVID-19. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины. Мариуполю уже передано Фондом восемь высококлассных аппаратов ИВЛ. Также медучреждениям города передали более двадцати тысяч экспресс-тестов, средства индивидуальной защиты для медиков, анализатор проб в комплекте с тест-системой и боксом биобезопасности. А также другое оборудование, необходимое для проведения высокоточных анализов», – пояснила Кондалова.

Директор перинатального центра Константин Комлев поблагодарил за оказываемую медикам помощь: «Весь персонал центра с огромной благодарностью принимает эти аппараты экспертного класса. Они будут установлены в отделении, которое организовано для оказания помощи больным коронавирусом беременным и роженицам. Сложно переоценить помощь Фонда Рината Ахметова, ведь эти два аппарата действительно нужны перинатальному центру».

«Это действительно очень своевременная и важная помощь в борьбе с пандемией. Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за постоянную и системную поддержку. Мы это очень ярко ощущаем. Без нее медики не смогли предоставлять столь квалифицированную помощь», – добавила заместитель городского головы Мариуполя Ксения Сухова.