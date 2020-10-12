Меняются подрядчики: В Константиновке несколько лет не могут отремонтировать крышу (Видео)

В Константиновке (Донецкая обл.) в школе №6 уже несколько лет пытаются отремонтировать крышу и фасад.

С предыдущим подрядчиком в прошлом году расторгли договор, потому что тот не уложился в сроки выполнения работ. «В августе [прошлого года] залило два блока, где обучаются учащиеся старших классов. И они приостановили работы, прикрыв крышу, чтобы нас не заливало до первого этажа», – рассказывает директор школы № 6 Александр Резниченко.

Восстановили ремонтные работы лишь в июне этого года. Сейчас ремонтируют крышу, на это из областного бюджета выделили 8,5 млн грн. «Но сейчас освоено около 1,5 млн грн», – уточнил директор.

Учебный процесс в школе из-за ремонта не останавливали. Закрыли только третий этаж школы.

Завершить ремонт крыши планируют за 3 недели, при условии, если не будет дождей и ураганного ветра.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Суспільне Донбасс»