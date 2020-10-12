Стрелок и минометчик: На Донетчине будут судить участника НВФ

В Донецкой области завершено досудебное расследование в отношении участника незаконных вооруженных формирований «ДНР». В качестве стрелка он дежурил на позициях в районе Красногоровки. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2018 – 2020 годов житель Донецка, будучи стрелком в составе отдельной мотострелковой бригады НВФ РФ, а впоследствии и минометчиком, нес боевое дежурство на позициях у города Красногоровка», – говорится в сообщении.

Мужчину задержали в районе села Новомихайловка Марьинского района. «Во время личного досмотра мужчины, который был одет в камуфлированную одежду, обнаружен и изъят штык-нож и так называемый "военный билет" оккупационной администрации РФ в Донецкой области», – уточнили в прокуратуре.

Мужчину обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц, участии в незаконном вооруженном формировании и ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 263 УК Украины). Сейчас обвинительный акт направлен в Марьинский районный суд Донецкой области.

Максимальное наказание по указанным статьям – до 10 лет лишения свободы.